Luiten heeft draai nog niet gevonden in Wentworth

Volleybal­sters sluiten tweede ronde Nations League af met winst

14:20 De Nederlandse volleybalsters hebben hun zesde wedstrijd in de Nations League gewonnen. In de Japanse stad Toyota versloeg Oranje het gastland van de tweede speelronde met 3-0. De setstanden waren 25-18 25-18 en 25-21. Japan is de nummer zes van de wereld, Nederland staat achtste.