Luiten heeft wat in te halen

Volleybal­lers beginnen EK in Ahoy

11:09 De Nederlandse volleyballers beginnen het EK volgend jaar in Ahoy. De mannen van bondscoach Gido Vermeulen spelen tussen 13 en 16 september hun eerste drie groepswedstrijden in het Rotterdamse sportpaleis en verhuizen daarna naar de Sporthallen Zuid in Amsterdam, voor wedstrijd vier en vijf. Deze historische locatie vlakbij het Olympisch Stadion was jarenlang de thuisbasis van de nationale ploeg.