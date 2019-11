Luiten herstelt zich voorzichtig in China

Duel James en Doncic eindigt in vierde zege op rij voor Lakers

10:32 Los Angeles Lakers boekte vrijdag de vierde zege op rij in de Amerikaanse basketbalcompetitie. In het duel der NBA-sterren LeBron James en Luka Doncic, de vedette van Dallas Mavericks, moest een verlenging de beslissing brengen. Die viel in het voordeel van James, die net als zijn jonge rivaal tot indrukwekkende cijfers kwam.