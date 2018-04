Luiten hoopt op rentree in Marokko

Trappers verliest wedstrijd en speler in Deggendorf

15 april De ijshockeyers van Tilburg Trappers hebben duel 2 in de finale van de play-offs in de Oberliga verrassend verloren. Deggendorfer SC was in Zuid-Duitsland in een met ruim 2700 fans bomvolle ijshal te sterk voor de ploeg van Bo Subr.