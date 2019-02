Luiten klimt in kielzog van Woods naar de top-10

Bos eindigt net buiten de eerste tien plekken in Calgary

8:59 Skeletonster Kimberley Bos is er niet in geslaagd bij de eerste tien te eindigen bij een wereldbekerwedstrijd in Calgary. De Edese kwam na twee runs uit op de dertiende plaats. Nadat ze het seizoen was begonnen met twee negende plaatsen, kwam ze dit kalenderjaar slechts één keer tot een toptiennotering, half januari in Sankt Moritz. Op de wereldbekerstand bezet ze de twaalfde plaats.