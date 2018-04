Luiten maakt flinke sprong in Marokko

Liveblog LIVE: Trappers arriveert in stijf uitverkoch­te Deggendorf-ijs­hal

18:18 Tilburg Trappers mag zich vanavond bij een overwinning in en tegen Deggendorf voor de derde keer op rij kampioen van de Oberliga noemen. Het Brabants Dagblad is al gearriveerd in het oosten van Duitsland en volgt de Tilburgers in aanloop naar de cruciale ontmoeting met Deggendorf. Het duel begint om 20.00 uur.