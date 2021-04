Luiten maakt kans op eindzege in Oostenrijk

Luiten ging zaterdag rond in 69 slagen (-3). Daarmee verbeterde hij zichzelf op de baan van het nabij Wenen gelegen Atzenbrugg opnieuw. Hij begon donderdag met een rondgang van 71 slagen en was een dag later na 70 slagen klaar. Luiten produceerde in zijn derde omloop vijf birdies, maar liet ook twee bogeys noteren. Daardoor kwam hij uit op een score van 210 (-6).

Luiten is in Oostenrijk herenigd met zijn vroegere caddie Martin Gray. “Met Martin aan de tas won ik hier in 2013 het Lyoness Open. Vorig weekend was Martin in Nederland en hebben we samen gespeeld en getraind, zodat hij mijn spel weer heeft leren kennen. Dat ging allemaal heel makkelijk en vanzelfsprekend, het voelde meteen weer vertrouwd. Hopelijk gaan we samen nieuwe successen beleven, in het mooiste geval natuurlijk zondag al in Oostenrijk.”