Luiten meldt zich weer bovenin na bijna foutloze ronde

Knappe inhaalrace in Monaco levert Verschoor punten op in Formule 2

22 mei Richard Verschoor heeft na een knappe inhaalrace punten gepakt in Monaco in de Formule 2. De 20-jarige Nederlandse autocoureur startte de tweede sprintrace van het weekeinde door het prinsdom vanaf de dertiende plaats. Hij kwam als zevende over de finish en pakte zo weer twee punten voor het klassement.