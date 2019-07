Luiten redt het niet in Schots Open

De cut lag op de banen van The Renaissance Club in North Berwick op 6 onder par, dus Luiten maakte twee slagen te veel. Hij liep een zeer wisselvallige ronde, waarin hij vijf birdies maakte, maar ook vijf bogeys. Luiten kan zich nu gaan opmaken voor het 148e Brits Open, de major die dit jaar wordt afgewerkt op de Royal Portrush in Noord-Ierland.

De score van -4 was helemaal niet zo slecht, maar Luiten had de pech dat het birdies regende in North Berwick. De Oostenrijker Bernd Wiesberger spande de kroon; hij klom naar de gedeelde eerste plaats met een ronde van 61 slagen (-10). Hij schreef 11 birdies op zijn kaart. Hij deelt de koppositie met de Brit Lee Slattery en de Zuid-Afrikaan Erik van Rooyen. Het trio staat na twee ronden al op 14 onder par.

Luiten miste vorige week ook al de cut in het Iers Open. Hij heeft nu twee weken achtereen niets verdiend in toernooien met 7 miljoen dollar prijzengeld. “De topvorm en het vertrouwen ontbreken en mentaal is het ook niet goed genoeg”, is Luiten hard voor zichzelf. “Ik heb vaker dit soort periodes meegemaakt en het enige wat ik kan doen is hard blijven werken, dan komt ongetwijfeld de ommekeer. Hopelijk volgende week al in The Open.”