Luiten vindt in vriend Bosch nieuwe caddie

,,Het is heel belangrijk dat je een klik hebt met een caddie. Je brengt tenslotte erg veel tijd door met elkaar, dus dan is het fijn als je het goed met elkaar kunt vinden. Met Maarten is daar geen twijfel over. We zijn al jaren bevriend en we trainen ook regelmatig samen", zei de 33-jarige Luiten.



,,Maarten is vijf jaar geleden pro geworden, hij heeft een toernooi gewonnen op de ProGolf Tour en drie keer het KLM Open gespeeld. Maarten weet dus heel goed wat topgolf inhoudt en dat is natuurlijk ook een enorme pré voor een caddie. Toen Maarten vertelde dat hij wilde stoppen met topgolf heb ik niet lang getwijfeld.”



Bosch staat Luiten volgende week al bij tijdens een toernooi in Zweden.