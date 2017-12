Luiten voor achtste keer op rij golfer van het jaar

De toekenning op een gala in Huis ter Duin was geen verrassing. Luiten kreeg de prijs al voor de achtste keer op rij. Voor Van Dam, die vorige week haar derde jaar als golfprof afrondde met de vijfde plaats in het Europese geldklassement, was het de tweede keer dat ze de beste was.



Van Dam (22) werd vorige week nog vierde op de Omega Dubai Ladies Classic, het slottoernooi van de Europese Tour voor vrouwen. Eerder dit jaar eindigde ze als derde op het Indian Open en vierde op het Lacoste Frans Open. Vorig jaar, toen ze ook tot beste golfster van Nederland werd uitgeroepen, won ze het Xiamen Open in China.



Luiten (31) won dit jaar geen toernooi maar geldt al jaren als Nederlandse beste golfer. Zijn beste resultaat in 2017 was de tweede plaats op het Andalucia Valderrama Masters. In totaal speelde Luiten het afgelopen jaar iets meer dan een miljoen euro bij elkaar in 26 toernooien. Hij staat op de 85ste plek op de wereldranglijst.