Luiten zakt weg in Rabat

LIVE | Trappers rap op gelijke hoogte met Landshut: 1-1

20:22 Tilburg Trappers tegen EV Landshut, aflevering drie. In de finale om de Oberligatitel neemt de ploeg van coach Bo Subr het vanavond voor de derde keer deze week op tegen de Duitse opponent. Dankzij de bloedstollende overwinning van Trappers in Landshut is de stand weer in evenwicht. Komt Trappers vanavond op matchpoint? Volg het duel hier LIVE!