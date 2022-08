Luuk Gielen scoort weer gewoon namens Nederland tegen Duitsland

EK WaterpoloZijn olympische droom verleidde Luuk Gielen ertoe om zich tot Duitser te naturaliseren. Een gedachte die ook even door het hoofd van Jorn Winkelhorst spookte. Op het EK waterpolo lagen de twee routiniers vandaag toch gewoon namens Nederland in het water tegenover Duitsland (13-6 zege). Met top acht in Split als doel en het vizier gericht op Parijs.

Het werd op een teambespreking mooi verwoord: nooit hadden de Nederlandse waterpolomannen het idee dat ze van de toplanden konden winnen. En juist het gevoel dat het wel kan overheerst nu bij de start van het Europees kampioenschap. ,,We geloven er echt in dat we iets moois kunnen neerzetten. De top acht halen en ons daarmee kwalificeren voor het WK zou een droomresultaat zijn”, spreekt Luuk Gielen zich naar buiten toe uit.

Nederland met 13-6 te sterk voor Duitsland De Nederlandse waterpolomannen openden maandag het EK in Split met een zege op Duitsland: 13-6 (3-1, 2-1, 4-2, 4-2). In de Spaladium Arena maakte Luuk Gielen zijn eerste goal weer als Nederlander. Debutant Kas te Riele scoorde drie keer, net als Jesse Koopmans. Ook Pascal Janssen (2), Guus van IJperen (2), Thomas Lucas en Jorn Winkelhorst tekenden voor een Nederlands doelpunt. Woensdag wacht in poule C het sterke Spanje, vrijdag is Roemenië de tegenstander van Oranje. Jorn Winkelhorst zal ook pas tevreden zijn als Oranje in de kwartfinale staat. De eerste plaats in de poule met Duitsland, Spanje en Roemenië volstaat daar direct voor, de nummers twee en drie kunnen er via een kruisduel nog komen. Op het laatste EK eindigde Nederland als vijftiende. ,,Ons niveau is flink omhoog gegaan, dit is het beste Nederlandse team waar ik ooit in gespeeld heb. Andere landen nemen Nederland als tegenstander nu ook echt serieus, dat was een paar jaar geleden nog niet zo”, merkt Winkelhorst.

Mede daardoor voelden routiniers Gielen (31) en Winkelhorst (30), met hun clubteam jarenlang in de Champions League actief, zich steeds minder op hun plek in de nationale ploeg. Zo werd midachter Gielen, die bij Partizan Belgrado in Servië en het Duitse Spandau in de Europese top speelde, na een meningsverschil met toenmalig bondscoach Robin van Galen niet meer opgeroepen voor Oranje. ,,Ik wilde toch mijn olympische droom najagen en heb de kans via een andere route aangegrepen. Soms moet je als topsporter egoïstische keuzes maken”, zegt Gielen daarover. ,,De president van mijn club in Berlijn was bondscoach van de Duitsers en wilde mij graag toevoegen. Dat was toen de beste optie voor mij. Helaas is de Spelen halen dus niet gelukt.”

Volledig scherm Luuk Gielen op het WK van 2019 namens Duitsland. © Orange Pictures

Quote Wel heb ik me altijd gewoon Nederlan­der gevoeld, was toch een buitenlan­der in die ploeg Luuk Gielen (31), waterpoloër Oranje

Anderhalf jaar geleden speelde hij op het olympisch kwalificatietoernooi voor het laatst voor Duitsland. Nederland won het onderlinge duel met 11-10, maar beide landen grepen naast deelname in Tokio. Voor Gielen was het gewoon een belangrijke wedstrijd die gewonnen moest worden. Het sentiment Nederland-Duitsland leeft bij de huidige generatie topsporters niet meer zo. ,,Mijn pa maakte er weleens een grapje over, een beetje plagen”, zegt Gielen, die zich er nooit door heeft laten afleiden. ,,Er kleven voor mij geen negatieve gevoelens aan deze stap. Buiten je bubbel ontwikkel je je sneller. Een andere cultuur, hoe ze trainen en met sport omgaan. Een unieke ervaring die ik heb mogen meemaken. Wel heb ik me altijd gewoon Nederlander gevoeld, was toch een buitenlander in die ploeg.”

Quote Ik heb er zelf vanaf gezien om mijn nationali­teit op te geven, de trots om Nederlan­der te zijn was te groot Jorn Winkelhorst (30), waterpoloër Oranje

Een breuk met Oranje leidde later ook tot een flirt van Winkelhorst, destijds speler van Waspo Hannover, met Duitsland. ,,Gelukkig is het niet zo ver gekomen”, zegt de midvoor van GZC Donk uit Gouda nu lachend. ,,Ik heb er zelf vanaf gezien om mijn nationaliteit op te geven, de trots om Nederlander te zijn was te groot. Het voelde niet fijn om kort voor Tokio dit team met mijn vrienden erin in de steek te laten. We hebben het er niet meer over dat Luuk wel Duitser is geweest, voor de ervaring achterin is het belangrijk dat hij terug is. Er is hard getraind en alle neuzen staan dezelfde kant op.”

Volledig scherm Jorn Winkelhorst tijdens Nederland-Duitsland. Hij benutte een penalty. © Orange Pictures

Weer speelgerechtigd

Donderdag kreeg Gielen te horen dat hij weer speelgerechtigd is voor Nederland. Een waterpoloër mag bij een switch van nationaliteit een jaar lang geen interlands spelen, moet een jaar in het bezit zijn van het paspoort en ook zo lang in dat land hebben gespeeld. Sinds 23 augustus 2021 komt hij uit voor het Utrechtse UZSC en traint hij ook weer in Zeist met Oranje mee. Nu is het wachten nog op een visum voor Amerika, waar zijn vrouw in New York met hun baby woont. Ook dat is een keuze voor Gielen. ,,Ik ben gek op waterpolo, heb een lange professionele carrière. De Spelen halen is nog steeds een droom en het is een eer dat ik door Harry ben teruggevraagd.”

Kwaliteitsspeler met meerwaarde

Met Gielen beschikt Harry van der Meer nu over een spion die alles over de eerste tegenstander op het EK in de Kroatische kustplaats Split kan vertellen. De bondscoach bekijkt het ook rationeel. ,,Iedereen heeft zo zijn eigen redenen om bepaalde stappen te zetten. Ik kon me vinden in zijn sportieve keuze. Toen hij aangaf te stoppen bij Duitsland, hebben we weer contact gezocht. Luuk is een kwaliteitsspeler met meerwaarde voor het Nederlands team”, aldus Van der Meer, die het wel een goede zaak vindt dat wereldzwembond FINA het naturaliseren wat meer aan banden wil leggen. Clubs kunnen immers met geld spelers halen, iets wat bij bondsteams zeker niet de bedoeling is. ,,Het is een beetje krom. Landen maken er gebruik van. En spelers zien dan elders meer mogelijkheden om verder te komen.”

Volledig scherm Luuk Gielen bij zijn rentree voor Nederland op het EK in Kroatië. © Marko Lukunic/Orange Pictures