Luxeproblemen in het judo: ‘Het is geen rekensommetje’

Door Lisette van der Geest



,,Het is gewoon topsport. Klaar”, zo herhaalt Cor van der Geest meermaals. De voormalig judobondscoach wil er maar mee zeggen: topsport is hard, strijd hoort erbij, er moeten nou eenmaal keuzes gemaakt worden en laten we daar vooral niet moeilijk over doen. Maar, als het aankomt op de Nederlandse olympische judoploeg, lijken de keuzes lastig. Gaat Henk Grol straks naar Tokio voor een kans om na Anton Geesink geschiedenis te schrijven in het hol van de leeuw, of wordt het Roy Meyer?



De World Masters in Doha was altijd al een prestigieus toernooi, maar aankomende week is het nog belangrijker dan anders. Er zijn een paar judocategorieën in Nederland zeer sterk bezet. Dat geldt voor de zwaargewichten Grol en Meyer, maar ook voor de klassen tot 70 en 78 kilogram. Kan Kim Polling op voor revanche na de voor haar mislukte Spelen van Rio, of mag Sanne van Dijke debuteren? Krijgt Marhinde Verkerk de kans op een olympisch slotstuk van haar lange carrière, of word het Guusje Steenhuis? Voor alle judoka’s is iets te zeggen. In Doha komen ze allemaal in actie, op het toernooi dat als eerste van de laatste drie Nederlandse selectiemomenten voor de Olympische Spelen staat aangemerkt.