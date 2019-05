Lycurgus dwingt vijfde duel af met Orion in kampioensstrijd

De confrontatie in de afgeladen topsporthal van Doetinchem had een spannend verloop. De bezoekers uit Groningen wonnen de eerste set met 25-21, maar thuisploeg Orion vocht zich terug in het tweede bedrijf en zegevierde met 27-25. Ook de derde set was voor Orion (25-19), maar in de vierde was Lycurgus weer de sterkste (25-16). Lycurgus nam in de beslissende vijfde set al snel een voorsprong van 8-2 en maakte het af met 15-5.



De cruciale vijfde wedstrijd is over een week in Groningen.