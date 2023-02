Maarten van der Weijden in ziekenhuis door maagbloeding

De zwemmer deelt een foto van zichzelf vanuit het ziekenhuisbed. ‘Soms loopt het leven anders dan je hoopt’, aldus Van der Weijden. ‘Negen dagen geleden ben ik met spoed opgenomen in het ziekenhuis in Den Bosch. Na onderzoek bleken mijn klachten veroorzaakt door een forse bloeding in mijn maag’, schrijft Van der Weijden. De 41-jarige Van der Weijden, bij wie in het verleden leukemie werd vastgesteld, was vooral bang dat kanker opnieuw de reden was dat hij in het ziekenhuis lag.