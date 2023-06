Maarten van der Weijden voltooit loodzware elfstedentriatlon, teller op bijna 4 miljoen euro voor kankeronderzoek

met videoMaarten van der Weijden heeft zijn loodzware missie voltooid. De olympisch kampioen voltooide zondagochtend de elfstedentriatlon, na ruim een week onderweg te zijn geweest. Even voor 9.00 uur kwam hij aan in de Prinsentuin in Leeuwarden.

De 42-jarige zwemmer had eigenlijk zaterdag al willen finishen, maar besloot wegens vermoeidheid de nacht door te brengen in Dokkum. Vanuit daar begon hij zondagochtend vroeg aan het laatste deel van zijn tocht. Onderweg kreeg hij veel aanmoedigen en liepen mensen een stukje met hem mee.

De elfstedentriatlon van Van der Weijden bestond uit achtereenvolgens 200 kilometer zwemmen, 200 kilometer fietsen en 200 kilometer wandelen, met zo min mogelijk slapen en rusten tussendoor. Hij begon precies een week geleden aan de loodzware onderneming. Het geld dat wordt opgehaald gaat naar kankeronderzoek.

Op de site van het evenement staat de teller inmiddels op bijna 2 miljoen euro. Dat bedrag zal door hoofdsponsor Reggeborgh worden verdubbeld, waardoor de opbrengst nu in de buurt komt van de 4 miljoen euro.

Van der Weijden, die zelf genas van leukemie, waagde zich voor de kankerbestrijding al vaker aan dit soort evenementen. In 2021 bijvoorbeeld haalde hij 80.000 euro op met een vier dagen durende zwemtocht, in een stromingszwembad. Eerder dat jaar deed hij een thuistriatlon, in en rond zijn eigen huis. In juni 2019 zwom Van der Weijden in 75 uur de 200 km lange Elfstedentocht. In 2018 moest hij voortijdig opgeven.

Een mooi beeld! Maarten van der Weijden werd onderweg aangemoedigd door zijn allergrootste fan: zijn vader.

Naar huis om uit te rusten

Na afloop bedankte Van der Weijden iedereen die hem heeft gesteund tijdens zijn actie. ,,Al die steun, al die warmte, al die mensen langs de kant, ik vind het fantastisch”, reageerde hij bij Omrop Fryslân. ,,Deze week heeft me heel veel gebracht. En met deze tocht hebben we samen met de vorige tochten in totaal 18 miljoen euro aan kankeronderzoek op weten te halen. Nu ga ik naar huis om uit te rusten.”

Een emotioneel moment volgde toen Van der Weijden na de finish zijn goede vriend Sebastiaan Kuijper, lid van zijn begeleidingsploeg, toesprak. Kuijper lijdt aan lymfeklierkanker. ,,De afgelopen week hebben we het leven gevierd, terwijl we de duisternis recht in de ogen hebben gekeken. Niemand weet welke duisternis ons te wachten zal staan. Lieve Sebas, laten we het leven blijven vieren.”

‘Waarom ik dit weer doe?’

Voordat hij aan zijn missie begon, sprak Maarten van der Weijden uitgebreid met deze krant over zijn drijfveren. ,,Waarom ik dit weer doe? Omdat er jaarlijks 47.000 mensen in Nederland sterven aan kanker. Dat doet mij pijn.’’

