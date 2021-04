Mannen van Bloemendaal winnen Euro Hockey League, Den Bosch bij de vrouwen het sterkst

De hockeyers van Bloemendaal hebben de dertiende editie van de Euro Hockey League (EHL) gewonnen. Het is al de vierde keer dat de hoofdklasser uit Noord-Holland de belangrijkste Europese clubprijs verovert. Bloemendaal versloeg in de finale in een leeg Wagener Stadion in Amstelveen de Spaanse club Atletic Terrassa met 5-2.

Al na 5 minuten stond het 2-0 voor de ploeg van coach Rick Matthijssen. De vroege aanvalsdrift leidde tot treffers van Yannick van der Drift en Thierry Brinkman. Van der Drift kreeg de bal aangespeeld door Jasper Brinkman, draaide weg van zijn tegenstander en tikte de bal hard in het Spaanse doel. Brinkman reageerde alert bij een hard ingespeelde bal voor het doel en scoorde via een tip-in.

Pau Cunill gaf de Spanjaarden na 10 minuten nog hoop met een rake sleeppush uit een strafcorner, hoewel de 2-1 nauwelijks te zien was door een plotseling losgebarsten sneeuwbui.



Via Florian Fuchs en nogmaals Thierry Brinkman liep Bloemendaal in het tweede en derde kwart verder uit. Brinkman profiteerde van een manmeersituatie in een wat grimmige fase van het duel. Hij nam in vrije positie de bal aan en werkte die kundig onder de Spaanse doelman door in de goal. Tim Swaen maakte er in het vierde kwart 5-1 van via een benutte strafbal.

Volledig scherm © ANP

Vlak voor tijd kreeg Terrassa zijn tweede goal min of meer cadeau doordat Daan Dullemeijer een voorgegeven bal in eigen doel werkte met zijn hoofd. De verdediger ging tegen de vlakte en hield ook een wond over aan het voorval, maar hij kon weer opstaan en toonde een lach toen hij het veld verliet.



Bloemendaal won de EHL eerder in 2009, 2013 en 2018. Vorig jaar ging het Europese clubtoernooi niet door vanwege de coronapandemie.

Volledig scherm Thierry Brinkman maakte twee treffers. © ANP

Vrouwen

De hockeysters van Den Bosch hebben de eerste editie van de Euro Hockey League bij de vrouwen gewonnen. De ploeg van scheidend coach Raoul Ehren won in de finale afgetekend van het Spaanse Club Campo de Madrid. Het werd 5-0 in het lege Wagener Stadion in Amstelveen. International Frédérique Matla scoorde drie keer.



Het was zeker niet de eerste keer dat de vrouwen van Den Bosch de belangrijkste Europese prijs voor clubs veroverden. De Bosschenaren, veelvoudig landskampioen, waren al zestien keer winnaar van de voorganger van de EHL, de Club Champions Cup.



Den Bosch bereikte nog met enige moeite de finale door zaterdag pas na shoot-outs te winnen van rivaal Amsterdam, maar in de finale speelde de ploeg met de tegenstander. Lidewij Welten opende de score na 18 minuten met een fraai backhandschot. Na een klein half uur maakte Matla er uit een strafcorner 2-0 van.

Volledig scherm Den Bosch won met 5-0 van het Spaanse Club Campo de Madrid. © ANP

Matla nam ook de 3-0 voor haar rekening. Ze nam een lange pass van Laura Nunnink knap aan en ramde de bal met een backhandschot langs de Spaanse keepster. Kort daarna tekende Maartje Krekelaar voor de 4-0 en maakte Matla haar ‘hattrick’ vol door nogmaals te scoren uit een strafcorner.



De zege in de eerste EHL bij de vrouwen was ook een beloning voor Ehren, die aan het einde van dit seizoen na twaalf jaar Den Bosch verlaat. Hij vervolgt zijn carrière als bondscoach van de Belgische hockeysters. Voordat hij vertrekt, hoopt Ehren volgende maand nog zijn negende landstitel als hoofdcoach van Den Bosch te pakken.

Volledig scherm © ANP