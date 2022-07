Marathonsensatie Nienke Brinkman kijkt uit naar strategische race op EK: ‘Wordt iets speciaals’

Nienke Brinkman kijkt uit naar haar eerste optreden op de marathon in het Nederlandse tenue op de EK atletiek. ,,Dit is mijn eerste wedstrijd ooit die ik voor Nederland loop. Dat is iets speciaals voor mij”, keek ze alvast vooruit vanuit haar trainingskamp in Zwitserland.

De beste marathonloopster van Nederland weet echter niet wat ze 15 augustus kan verwachten van de race over 42,195 kilometer tijdens de EK in München. Brinkman verraste op de marathon van Rotterdam in april met haar toptijd van 2.22.51 waarmee ze bijna een minuut onder het oude Nederlandse record van Lornah Kiplagat dook en bij haar tweede marathon als tweede eindigde. Voor de marathon in München doet de tijd er minder toe, heeft Brinkman ook in haar hoofd. ,,Dit wordt de eerste strategische race voor mij.”

De 28-jarige geboren Leiderdorpse, die in de Zwitserse stad Zürich woont, kan daarom ook niet zeggen waar ze staat in het deelnemersveld en of ze kan meedoen om de medailles. ,,Ik ben daar niet mee bezig. Ik wil heel goed meedoen aan dit spelletje. Bij een race waar het om de tijd gaat, weet je wat je ongeveer kan en is dat anders. Nu is het lastig te zeggen of ik kans maak op een medaille.”

Brinkman bereidt zich in Sankt Moritz op hoogte voor op de marathon. ,,Ik ben voor de marathon in Rotterdam een maand op trainingsstage geweest in Iten in Kenia. Daar kwam ik heel goed van terug en dat wilde ik nogmaals doen. Nu iets dichter bij huis en iets minder hoog, maar het is wel leuk, want hier zijn heel veel atleten en ook Jill en Bo van het Nederlandse team”, verwees ze naar Jill Holterman en Bo Ummels, die samen met haar en Ruth van der Meijden zullen starten op de EK.