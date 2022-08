Marathonsensatie Nienke Brinkman snelt naar historisch brons op EK

De zege ging in 2.28.36 naar de Poolse Aleksandra Lisowska, de Kroatische Matea Parlov Kostro werd tweede in 2.28.42.



Niet eerder wist een Nederlandse vrouw het podium te halen op de marathon bij de Europese kampioenschappen. In 1982 was Gerard Nijboer in Athene de beste bij de mannen.



Voor Brinkman was het haar eerste kampioenschapsmarathon namens Nederland. Ze legt zich pas sinds kort toe op de marathon. Dit voorjaar verpulverde ze tijdens de marathon van Rotterdam het Nederlands record van Lornah Kiplagat.