Marathonvrienden Abdi & Abdi: ‘Als je voor eigen succes gaat, kun je ook de ander helpen’

Door Pim Bijl



De ene Abdi moet deze donderdagmiddag nogal lang wachten op de andere Abdi. Anderhalf uur later dan gepland komt Abdi Nageeye in het atletenhotel aan, maar eenmaal begonnen haalt Bashir Abdi liefdevol zijn herinnering op aan de eerste ontmoeting in 2008. Nu zijn ze 33, destijds nog onervaren junioren op het EK cross in Brussel.



,,Het was in het Park van Laken op koninklijke grond’’, zegt Bashir Abdi. ,,Je verwacht daar nog eerder een lid van de koninklijke familie die een wandeling maakt dan een Somaliër die Nederland vertegenwoordigt.’’