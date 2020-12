Marianne Vos slaat meteen weer toe bij rentree

Vos moest begin dit jaar haar veldritseizoen voortijdig beëindigen nadat ze had besloten zich operatief te laten helpen aan liesklachten. Gisteren meldde bondscoach Gerben de Knegt dat hij de zevenvoudig wereldkampioene in zijn selectie voor de cross van zondag in Dendermonde heeft opgenomen. Aan de wereldbekerwedstrijd van Dendermonde neemt Nederland deel met elf mannen en dertien vrouwen. Zoals gepland ontbreekt Mathieu van der Poel, die zondag nog de beste was in Namen. Hij rijdt slechts een beperkt crossprogramma.