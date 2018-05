Bossche trainer Sjoerd Marijne gaat hockeysters India trainen

Opnieuw grandslam voor Xander Bogaerts voor Red Sox

10:08 Honkballer Xander Bogaerts blijft voor de Boston Red Sox goed presteren in de Major League. De international van Oranje noteerde in de derde inning van de wedstrijd tegen Kansas City Royals een grandslam. Dat is een homerun met alle honken bezet, goed dus voor vier punten.