Marit Bouwmeester benadert haar sport nu op een andere manier: ‘Zeilen is niet meer het enige in mijn leven’

Tasa Jiya verrast Femke Bol op 200 meter bij NK atletiek, ook goud voor Nadine Visser en Nadine Broersen

Femke Bol heeft zich bij de Nederlandse kampioenschappen atletiek in Breda laten verrassen door Tasa Jiya op de 200 meter. Jiya won de finale in 22,77 en was duidelijk de snelste. Bol spurtte naar het zilver in in 23,05. De Amersfoortse was langzamer dan zaterdag in de halve finales, toen ze haar persoonlijk record op 22,88 zette. Voor Jiya was de 22,77 haar beste tijd ooit. Marije van Hunenstijn behaalde het brons in 23,31.