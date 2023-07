Marit Bouwmeester heeft goud bij olympisch testevent al binnen

Met samenvattingen Wereldkam­pi­oen Francesco Bagnaia wint drukbezoch­te TT Assen, Collin Veijer verrast in Moto3

Een superieure Francesco Bagnaia heeft de 92ste TT van Assen op zijn naam geschreven. De regerend wereldkampioen uit Italië nam na drie ronden de koppositie in de race van de MotoGP en gaf die in de resterende 23 ronden niet meer uit handen. De TT trok in totaal 179.000 bezoekers, ruim tienduizend meer dan vorig jaar.