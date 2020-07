Marquez mogelijk over twee weken al in actie als er geen zenuwschade is

Marquez, zesvoudig wereldkampioen in de MotoGP, brak gisteren zijn rechteronderarm nadat hij ten val kwam. De Spanjaard was bezig met een onvoorstelbare inhaalrace en leek de tweede plaats te bemachtigen totdat hij van zijn motor vloog.



De Honda-coureur gaat morgen onder het mes en dan wordt ook duidelijk hoe ernstig de blessure is. Mogelijk is er namelijk sprake van een beschadiging van een zenuw. Dan zou zijn herstel langer duren. Volgens de arts die Marquez gaat opereren mist hij dan de komende vier tot zes weken van het MotoGP-seizoen. Dat zou betekenen dat hij vier races kan missen in een seizoen dat nog minstens twaalf Grands Prix telt.