Márquez ontwijkt chaos en wint in Catalonië

Domper voor Team Nederland: De Vries crasht in Le Mans

13:39 Een flinke domper voor Racing Team Nederland in de 24 uur van Le Mans. Nyck de Vries is vanochtend de bandenstapel in gereden. Hij kon in een zwaar gehavende auto nog wel op eigen kracht richting de pits, waardoor de Nederlandse équipe niet hoeft uit te vallen.