Márquez pakt pole met 0,002 seconde verschil

Bekkering/Duetz grijpt wereldti­tel in Aarhus

16:07 Annemiek Bekkering en Annette Duetz hebben voor de kust van Aarhus de wereldtitel veroverd in de olympische klasse 49erFX. Met een tweede plaats in de afsluitende medalrace pakte het duo de winst op het WK. Bekkering, opgegroeid in Veghel, en Duetz zorgden zo voor de derde Nederlandse wereldtitel in Aarhus, na Lilian de Geus en Dorian van Rijsselberghe in de RS:X-klasse.