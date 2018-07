Márquez pakt poleposition op Sachsenring

Kirsten van de Ven moet het vrouwen­voet­bal verder ontwikke­len

9:12 De passie druipt ervan af wanneer Kirsten van de Ven (33) aanhaalt dat ze voor elk meisje of elke vrouw met plezier in het spelletje een passende plek binnen het voetballandschap probeert te vinden. De doelgroep is voor haar als manager vrouwenvoetbal van de KNVB écht zo breed. ,,Het is een dynamische functie met veel facetten. Het werk gaat alle kanten op en dat past me goed", weet Van de Ven na negen maanden in haar nieuwe, uitdagende rol.