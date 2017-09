Márquez verhoogt spanning in MotoGP met overwinning in San Marino

Spanjaard Márquez, drievoudig wereldkampioen in de koningsklasse, reed op het natte circuit een bekeken race. Hij volgde op zijn Honda vrijwel de gehele wedstrijd het spoor van de Italiaan Danilo Petrucci (Ducati). Die rook aan zijn eerste overwinning in de MotoGP, maar zag Márquez toch nog voorbijkomen in de laatste ronde. Márquez boekte al zijn 59ste GP-zege.



Jorge Lorenzo was de man die vanaf de start ten aanval trok. De drievoudig wereldkampioen hoopte zijn eerste succes op de Ducati te boeken, maar in zijn overmoed maakte hij een foutje en ging onderuit. Valentino Rossi ontbrak in zijn thuisrace. De negenvoudig wereldkampioen herstelt van een dubbele beenbreuk.



Márquez en Dovizioso hebben dit seizoen allebei vier races gewonnen. Omdat Márquez vaker tweede werd, is hij officieel de leider in het WK. Ze vervolgen hun strijd over twee weken in Aragón.