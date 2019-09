Márquez verstevigt koppositie in MotoGP

Het was de zevende seizoenszege van de Honda-rijder, die aast op zijn zesde wereldtitel in de koningsklasse. Márquez was zaterdag tijdens de kwalificatie op het circuit van Misano niet verder gekomen dan de vijfde tijd.



Quartararo, derde in de kwalificatie, reed tijdens de Grand Prix lange tijd op kop. Márquez wachtte op de tweede plek zijn kans af en plaatste in de voorlaatste ronde een geslaagde inhaalmanoeuvre. De Franse coureur kon op zijn Yamaha nog één keer terugkomen, maar moest in de slotronde toch weer voorrang verlenen aan de titelverdediger.