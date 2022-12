Marrit Steenbergen met recordtijd naar finale 200 wissel op WK zwemmen

Tiger Woods doet met ‘beperkin­gen’ alleen mee aan majors: ‘Niet veel over in dat been van mij’

Tiger Woods hoopt volgend jaar alle vier de majors te kunnen spelen, maar veel meer zit er niet in. ,,Fysiek is dat alles waartoe ik in staat ben. Ik heb niet veel over in dat been van mij”, zei de Amerikaanse golfer bij de Hero World Challenge op de Bahama’s, het invitatietoernooi waarvan hij de gastheer is.

