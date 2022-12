Marrit Steenbergen met recordtijd net buiten het podium in finale 200 wissel

WK kortebaanMarrit Steenbergen is bij de WK kortebaanzwemmen in Melbourne als vierde geëindigd in de finale van de 200 meter wisselslag. Met 2.04,94 minuten was ze de beste Europeaanse achter de Amerikaansen Kate Douglass (2.02,12) en Alex Walsh (2.03,37) en Kaylee McKeown uit Australië (2.03,57).

Steenbergen (22) won eerder op deze openingsdag van de WK haar serie in een tijd van 2.06,01 en daarmee verbeterde ze het Nederlands record van Femke Heemskerk dat sinds 21 november 2014 op 2.06,69 stond. Steenbergens eigen pr dateerde van oktober dit jaar toen ze in Amsterdam tot 2.07,15 minuten kwam. In het Australische 25 meterbad ging het dinsdag in haar tweede race nog een flink stuk harder.

Steenbergen komt nog veel vaker in actie in Melbourne. Individueel zwemt ze verder de 100 wisselslag en 100 en 200 vrij. Daarnaast komt ze op diverse estafettenummers uit. De Nederlandse estafetteploegen op de 4x100 meter vrije slag komen later deze dinsdag ook nog in actie in de finale. De vrouwen, met Kim Busch, Valerie van Roon, Kira Toussaint en Steenbergen, zwommen de tweede tijd in de series in 3.30,42. Alleen Australië was sneller (3.28,58). Het mannenkwartet zette in de serie de zesde tijd neer. Stan Pijnenburg, Kenzo Simons, Caspar Corbeau en Luc Kroon noteerden 3.08,58

De Waard en Toussaint naar finale

Maaike de Waard plaatste zich op de 50 meter vlinderslag voor de finale. Ze tikte na 24,92 seconden als tweede aan in haar halve finale, de vierde tijd overall. In de Australische ochtend zwom ze de tiende kwalificatietijd (25,40).

De Waard kwam in de halve finale van de 100 meter rugslag tot 56,78. Daarmee was ze sneller dan haar 57,01 uit de series, maar de tiende plaats was niet toereikend voor toegang tot de finale. Kira Toussaint zwom 56,74, was daarmee iets langzamer dan de 56,62 waarmee ze zich kwalificeerde, maar landde wel op de achtste plaats waardoor zij woensdag een baan heeft in de finale.

Swim-off na series

Nyls Korstanje redde het niet op de 50 vlinder. Hij moest na de series met de Fransman Florent Manadou in een swim-off uitmaken wie als zestiende zwemmer naar de halve finales mocht. De Nijmegenaar verloor dat duel. Hij tikte aan in 22,35, Manadou klokte 22,31.

Eerste wereldtitel naar Australië

De eerste wereldtitel van het mondiale kortebaantoernooi ging op de 400 meter vrije slag naar Lani Pallister uit het gastland Australië. Erika Fairweather uit Nieuw-Zeeland pakte zilver, Leah Smith uit de Verenigde staten het brons. De winnende tijd van Pallister, die deze week ook nog op de 800 en 1500 meter een gooi naar goud gaat doen, was 3.55,04 minuten. Imani de Jong en Silke Holkenborg wisten zich eerder op de dag niet te plaatsen voor deze finale. De Jong kwam in de series tot de elfde tijd (4.04,65), Holkenborg noteerde de zestiende tijd (4.08,75).

Matthew Sates (19) uit Zuid-Afrika won de 200 wissel bij de mannen in 1.50,15.