Marrit Steenbergen na doorbraak met handvol medailles nog niet verzadigd: ‘Zit midden in het toernooi’

EK zwemmen Arno Kamminga zonder problemen naar halve finales op 100 meter schoolslag

Zwemmer Arno Kamminga heeft zich zonder problemen geplaatst voor de halve finales van de EK op de 100 meter schoolslag. De 26-jarige Nederlander kwam in Rome met 59,32 tot de tweede tijd, achter de Italiaanse wereldkampioen Nicolò Martinenghi. Kamminga werd in juni tweede op de WK in Boedapest en pakte ook zilver op de Olympische Spelen vorig jaar. Olympisch kampioen Adam Peaty doet niet mee in Italië.

11 augustus