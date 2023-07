Marrit Steenbergen vijfde op 200 meter vrije slag, wereldrecord Mollie O’Callaghan

Haar landgenote Ariarne Titmus, op voorhand de favoriete, pakte het zilver in 1.53,01. Het brons ging in een wereldrecord voor junioren naar de Canadese Summer McIntosh: 1.53,65. Marrit Steenbergen werd in deze supersnelle finale vijfde in een persoonlijk record van 1.55,51.

Met Maaike de Waard (rugslag), Arno Kamminga (schoolslag) en Nyls Korstanje (vlinderslag) eindigde Steenbergen (borstcrawl) als vierde in de finale van de gemengde 4x100 meter wisselslag. TeamNL noteerde 3.41,81, wereldkampioen China tikte na 3.38,57 aan.

Slotzwemster Steenbergen kon leven met de vierde plaats. ,,Ik denk niet dat er veel meer had ingezeten in dit veld met China, de Verenigde Staten en Australië. Er moest iets bij iemand gebeuren en dan konden we een medaille pakken. We wisten dat het heel lastig zou worden. We zijn hier toch wel blij mee”, aldus de Friezin.

De Waard loopt finale 50 rug mis

Op het niet-olympische nummer 50 meter rugslag eindigde De Waard als twaalfde. Met haar tijd van 28,03 seconden liep ze de finale mis. Kira Toussaint bleef eerder op de dag al in de series steken. Zij werd 21ste. Regan Smith uit de Verenigde Staten ging met 27,10 als snelste door naar de eindstrijd.

De eerste wereldtitel op dag 4 van het langebaantoernooi in Fukuoka ging op de 800 meter vrije slag voor mannen naar Ahmed Hafnaoui. De Tunesiër was de beste in 7.37,00 na een zeer rappe race. De Ier Daniel Wiffen zwom een Europees record van 7.39,19 en werd daar vierde mee achter Australiër Samuel Short (7.37,76, record voor Oceanië) en Bobby Finke uit Amerika (continentaal record van 7.38,67).

Leon Marchand pakte zijn tweede wereldtitel dit toernooi. De Fransman was in 1.52,43 de winnaar van de 200 meter vlinderslag. Hij onttroonde Kristóf Milák, de wereldrecordhouder die deze WK ontbreekt. Er was ook het tweede goud voor de Chinees Haiyang Qin. Hij won woensdag de 50 meter schoolslag in 26.29.