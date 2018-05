Martina tegen Makwala op 200 meter FBK games

Op de WK van Londen vorig jaar was veel om hem te doen. Hij werd vanwege een virus geweerd uit de finale van de 400 meter en mocht ook niet starten op de 200 meter. Hij kreeg later alsnog toestemming in zijn eentje te lopen en wist zich te plaatsen voor de halve finales. Martina is Nederlands recordhouder met 19,81. Hij wist zich eerder dit jaar al te plaatsen voor de EK deze zomer in Berlijn.