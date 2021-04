Masters onderbroken wegens ‘gevaarlijk weer’

Nederlands judosucces in Antalya: Polling pakt goud op Grand Slam

2 april Kim Polling heeft een gouden medaille veroverd op de Grand Slam in Antalya. De Groningse judoka was de sterkste in de gewichtsklasse tot 70 kilo. Daarmee beleefde Polling een perfecte generale voor de EK die over twee weken beginnen in Lissabon.