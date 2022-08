Maureen Koster trots na vierde plaats op 5000 meter bij EK: ‘Het was de dood of de gladiolen’

Robin van Roosmalen beëindigt vechtsport­car­riè­re door tragisch ongeluk: ‘Pijnlijk, maar moet realis­tisch zijn’

Het is het einde van een tijdperk: Robin van Roosmalen (32) heeft vrijdag aangekondigd dat hij per direct stopt als professioneel vechtsporter. De Bosschenaar raakte in januari 2021 zwaargewond bij een ernstig auto-ongeluk, waarbij zijn zus Melissa het leven liet. ,,Ik moet realistisch zijn”, stelt hij.

12 augustus