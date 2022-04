Maurits Hendriks niet langer sportbaas van Nederland: ‘De realiteit is dat er onbeschrijflijk leed is geweest’

Lindsay van Zundert blijft op WK fractie onder persoon­lijk record van Olympische Spelen

Lindsay van Zundert heeft zich bij de wereldkampioenschappen kunstrijden in het Franse Montpellier gekwalificeerd voor de vrije kür van vrijdag. Daarvoor was woensdag een plaats bij de beste 24 op de korte kür nodig. De 17-jarige Brabantse wist toen elf van de 33 deelneemsters in actie waren gekomen dat haar score van 58,49 toereikend zou zijn. Ze eindigde uiteindelijk als achttiende.

23 maart