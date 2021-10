Maxime Jonker grijpt EK-zilver in Laser Radial dankzij winst in medalrace

Jonker klom naar het podium dankzij de overwinning in de afsluitende medalrace. Regerend wereldkampioene Marit Bouwmeester, die afgelopen zomer op de Olympische Spelen in Tokio het brons won in deze klasse, ontbrak in de titelstrijd.



Jonker won in 2020 ook al het zilver op het WK. Op dat toernooi was het goud voor de vierde keer voor Bouwmeester.