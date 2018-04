McGregor op borgtocht vrijgelaten in New York

McGregor had zich een dag eerder misdragen bij een persmoment van de UFC, aan de vooravond van een reeks partijen in New York. De 29-jarige Ier zou daarbij als toeschouwer aanwezig zijn. McGregor vocht in november 2016 voor het laatst in de UFC. Hij raakt zijn wereldtitel in het lichtgewicht kwijt omdat hij sindsdien niet meer in actie kwam als MMA-vechter (Mixed Martial Arts). Dat zint de Ier blijkbaar niet, want hij ging bij de bijeenkomst volledig door het lint. Op beelden is te zien hoe McGregor een steekwagen door het raam gooit van een touringcar met daarin een aantal vechters.