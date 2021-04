McIlroy produceert afzwaaier en raakt zijn eigen vader met golfbal

,,Was dat je vader?”, wordt McIlRoy gevraagd nadat hij op hole zeven een afzwaaier van jewelste produceerde. ,,Ja! Daar zal wel een zak ijs op moeten”, zo kon de Noord-Ier nog lachen om het incident. Over zijn prestaties had hij minder reden tot lachen. De viervoudg majorwinnaar liep zijn slechtste eerste ronde (+4) in dertien deelnames op de Masters.

De Engelsman Justin Rose is de leider na de eerste ronde van de Masters. De regerend olympisch kampioen kwam op de Augusta National tot een score van 65 slagen, 7 onder par. Hij sloeg een gat van liefst vier slagen naar zijn eerste twee belagers, de Amerikaan Brian Harman en de Japanner Hideki Matsuyama, die 69 slagen noteerden (-3).



Dustin Johnson, de nummer 1 op de wereldranglijst en titelverdediger van het beroemde Amerikaanse majortoernooi, moet vol in de achtervolging in de komende rondes. De Amerikaan speelde zijn eerste achttien holes in 74 slagen, 2 boven par en 9 meer dan Rose.

Rose speelde een sterke tweede helft, met zeven birdies op zijn laatste tien holes. Hij leidde die 'birdieregen' in met een eagle op hole 8. De 40-jarige Brit won in zijn carrière al eens een major, dat was in 2013 de US Open. Hij eindigde twee keer als tweede in de Masters (2015 en 2017). ,,Netjes", becommentarieerde Rose nogal nuchter zijn score. ,,Vooral omdat ik niet zo goed wist hoe ik ervoor stond, omdat ik er een maand uit heb gelegen."

Rose kampte de afgelopen weken met een rugblessure en speelde ook geen voorbereidingstoernooi. ,,Ik kwam vandaag wat traag op gang, maar ik heb een beetje ervaring en die kwam goed van pas. Ik sta er goed voor, maar het is nog een lange weg naar zondag. Dan moet ik er ook nog goed voor staan. Je hoort mij nu niet zeggen dat ik al één arm in het groene jasje heb", zei de Engelsman, verwijzend naar het groene colbert dat de winnaar van de Masters als trofee mag aantrekken.

Johnson had het lastig in de eerste ronde. Hij sloot af met een double bogey op hole 18. ,,Dat laat een nare smaak achter", zei de Amerikaan, die op de gedeelde 30e plaats staat. "De omstandigheden waren moeilijk, met een wind die blij vlagen aanwakkerde en het lastig maakte de baan goed te beoordelen.”

