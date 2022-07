Medaillekansen in eerste weekend: deze Nederlanders moet je in de gaten houden

De eerste medaille is binnen dankzij het zilver van de gemengde estafetteploeg op de 4x400 meter. Met Sifan Hassan vanavond op de 10.000 meter en Abdi Nageeye zondag op de marathon liggen er ook nog volop kansen op medailles in het eerste weekend op de WK atletiek. Ook naar het optreden van Jessica Schilder, die dit seizoen een patent lijkt te hebben op het verbeteren van haar nationaal record in het kogelstoten, wordt reikhalzend uitgekeken.

Volledig scherm Liemarvin Bonevacia, Femke Bol, Lieke Klaver en Ramsey Angela na de finale van de 4x400 meter in Tokio. © ANP Wat betreft de Nederlanders wordt het WK geopend door kogelslingeraar Denzel Comenentia (18.00 uur Nederlandse tijd) en de gemengde estafette over 4x400 meter. In Tokio lag het kwartet bestaande uit Lieke Klaver, Femke Bol, Liemarvin Bonevacia en Ramsey Angela zelfs even op medaillekoers, om uiteindelijk als vierde te eindigen. Nu slaagden Klaver, Bol, Bonevacia en Tony van Diepen wel in het pakken van eremetaal, al bleven gemengde gevoelens over na de zilveren race op Hayward Field.

Hassan komt zaterdag om 21.20 uur Nederlandse tijd in actie op de 10.000 meter, de afstand waarop ze afgelopen zomer in Tokio haar tweede titel en derde medaille in negen dagen op behaalde. Ze zal ook haar wereldtitel van drie jaar geleden in Doha verdedigen, nu ze naast de 5000 meter haar voorkeur aan de 25 rondes gaf boven het lopen op de 1500 meter. Het is een groot vraagteken wat ze kan na haar lange inactiviteit in pas haar tweede wedstrijd van het seizoen.

In Tokio kon lang beulswerk op kop van de Ethiopische Letesenbet Gidey haar niet slopen. Net als toen zal de hitte een grote factor zijn, aangezien de race plaatselijke tijd om 12.20 uur is gepland. In Eugene is het dan zo’n 27 graden. Gidey is ook nu mede-favoriet, net als haar landgenote Ejgayehu Taye en de Keniaanse Hellen Obiri en Margaret Kipkemboi.

Om die hitte te ontwijken met de marathon begint Abdi Nageeye een dag later in alle vroegte (plaatselijke tijd 6.15 uur, Nederlandse tijd 15.15 uur) aan de klassieke afstand. Het vormt ook het weerzien met Bashir Abdi. De beelden dat hij zijn Belgische vriend en trainingsgenoot aan het brons hielp, toen hij zelf op weg was naar olympisch zilver gingen een jaar geleden de wereld over.

In april bleken ze opnieuw een sterk koppel. Nageeye won de marathon in Rotterdam, dit keer na hulp van Bashir Abdi. ,,Maar je kunt het nooit van tevoren afspreken. Zoiets moet ontstaan”, zegt Nageeye nu. Hij schuift de Keniaan Geoffrey Kamworor naar voren als een van de grote favorieten.

Op een compleet andere discipline, het kogelstoten, heeft Jessica Schilder zich dan al mogen tonen. Zij wordt sinds haar bronzen medaille op de WK indoor in het voorjaar vaak gevraagd naar haar podiumkansen op deze zaterdag in Eugene. Schilder en haar coach Gert Damkat denken dat dat niet realistisch is. Maar dat het 23-jarige talent steeds dichterbij de wereldtop komt, is duidelijk. Ook de magische grens van 20 meter komt in zicht.