Medvedev begint met zege op Hurkacz aan ATP Finals

De eerste set verliep zonder servicebreaks en in de tiebreak benutte Hurkacz pas zijn vierde setpunt. Medvedev liep in de tweede set snel uit naar 3-0 en in iets meer dan een half uur trok hij de set naar zich toe. Ook in de derde set plaatste Medvedev meteen een break en die voorsprong gaf hij niet meer uit handen. Na iets meer dan twee uur maakte hij het af op zijn eerste wedstrijdpunt, doordat een return van Hurkacz in het net ging.

Vorig jaar, toen het eindejaarstoernooi nog in Londen plaatsvond, was Medvedev in de finale te sterk voor de Oostenrijker Dominic Thiem, die al enkele maanden langs de kant staat en er niet bij is in Italië. Ook Roger Federer en Rafael Nadal ontbreken in Turijn.