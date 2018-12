Meespelen Groot tegen Noorwegen onzeker

De teamleiding wil niet veel kwijt over de gezondheidstoestand van de international, door menigeen beschouwd als een van de beste handbalsters van de wereld.



Groot kreeg al vroeg in de wedstrijd de knie van Bont tegen haar achterhoofd. Ze kon niet meer verder spelen en bleek door de klap een aanval van migraine te hebben gekregen, een kwaal waar ze vaker last van heeft. De medische begeleiding vreesde ook voor een hersenschudding, maar dat kon niet met zekerheid worden vastgesteld.



Bondscoach Helle Thomsen liet doorschemeren dat Oranje met opzet weinig naar buiten brengt over Groot. Ze wil Noorwegen, de ploeg die de laatste jaren steeds van Nederland won in de eindfase van de grote toernooien, zo lang mogelijk in het ongewisse laten.