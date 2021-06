Megaklapper Marc Márquez tijdens vrije training in Assen

Márquez won vorige week de Grote Prijs van Duitsland op de Sachsenring en dat was zijn eerste zege sinds eind 2019. Hij miste het hele vorige seizoen door een gecompliceerde armbreuk, opgelopen door een zware val bij de eerste GP van 2020 in Spanje. Het herstel duurde zo lang, dat de wegracer ook nog ontbrak in de eerste twee grands prix van dit jaar. Sinds zijn rentree heeft Márquez alweer de nodige schuivers gemaakt, maar die in Assen zag er wel het meest schrikwekkend uit.



De Spanjaard Maverick Viñales (Yamaha) was vrijdag de snelste in de trainingen. Hij klokte 1.33,241 in zijn snelste ronde. De Portugees Miguel Oliveira (KTM) noteerde de tweede tijd (1.33,400). De Fransman Fabio Quartararo (Yamaha), de leider in het kampioenschap, zette de derde tijd neer (1.33,491). Márquez kwam nog tot de vierde tijd in 1.33,560.