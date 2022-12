Mental coach Marco Hoogerland: ‘Bij topsport wordt iets gevraagd wat niet kan, dus moet je grenzen over’

BMX-kampioene Laura Smulders doorbrak sleur in VS: ‘Voor zesde keer beginnen in Verona, dat riedeltje kende ik wel’

Na ruim tien jaar professioneel BMX’en was het voor Laura Smulders (28) zaak om de sleur te doorbreken. Dat deed ze dit jaar onder meer door in Amerika te racen. Morgen strijdt ze bij The Grands om een prestigieuze titel.

24 november