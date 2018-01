Met deze toverbal wint Luiten mooiste slag van 2017

Luiten eindigde in de verkiezing bovenaan met zijn albatros op de Valderrama Masters in Sotogrande. Hij sloeg de bal op de elfde hole, een par-vijf, in twee slagen in het gaatje.



,,Deze zal ik me nog lang herinneren'', zei Luiten, die op het Spaanse toernooi als tweede eindigde achter favoriet Sergio Garcia. ,,De bal lag op 221 meter van de vlag. Na mijn klap kon ik de bal niet meer zien, maar ineens ging het publiek tekeer. Dat was een geweldig moment. Fijn dat de mensen ervan genoten hebben en in de verkiezing op mij gestemd hebben.''



Luiten kreeg 36 procent van de stemmen. De nummer twee, de Spanjaard Jon Rahm, moest het doen met 14 procent.