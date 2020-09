Miami Heat start finale met nipte zege, Nuggets verrassen Clippers en halen finale

Miami jaagt op een finaleplaats in de NBA voor het eerst sinds vier opeenvolgende finales van 2011 tot en met 2014. Van die vier finales won het sterrenteam met LeBron James, Dwyane Wade en Chris Bosh er toen twee. James is mogelijk de tegenstander in de finale met Los Angeles Lakers, dat het eerst opneemt tegen Denver Nuggets.

Western Conference

Denver Nuggets plaatste de finale van de Westen Conference in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. In de beslissende zevende wedstrijd in de play-offs versloeg de club uit Denver Los Angeles Clippers met 104-89. De Nuggets nemen het nu in de finale op tegen Los Angeles Lakers.



Met 40 punten van Jamal Murray en een 'triple double' van Nikola Jokic met 16 punten, 13 assists en 22 rebounds verrasten de basketballers uit Denver de Clippers, die vooraf naast stadgenoot Lakers favoriet waren om de finale van de play-offs te halen. Het is de eerste keer in elf jaar dat de Nuggets in de finale van de westelijke competitie staan.



De Nuggets stonden halverwege de wedstrijd 12 punten achter. Met nog 10.50 minuten te spelen in het derde kwart leidden de Clippers nog met 61-54. Vervolgens scoorden de basketballers uit Denver 35 punten tegen 13 voor de Clippers.