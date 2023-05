Miami Heat verslaat New York Knicks en plaatst zich voor finale NBA-playoffs in het oosten

LA Lakers trakteert titelverde­di­ger Warriors op ruime nederlaag in play-offs NBA

Los Angeles Lakers heeft in de tweede ronde van de play-offs in de basketbalcompetitie NBA opnieuw een voorsprong genomen op Golden State Warriors. Na twee uitduels tegen de titelverdediger (1-1) wonnen de Lakers in LA riant met 127-97. Daarmee staat de ploeg van Anthony Davis en LeBron James op 2-1 in de best-of-seven serie.